L'intérieur du nouveau TOGG T10F pose de nouveaux jalons en matière de design et de technologie et offre une symbiose parfaite entre luxe et fonctionnalité. L'une des caractéristiques les plus remarquables est le paysage d'affichage continu qui s'étend sur toute la largeur du cockpit. Cette conception innovante permet non seulement au conducteur, mais aussi au passager d'accéder aux informations et fonctions importantes.

TOGG attache une grande importance à la qualité des matériaux et à la précision des finitions, ce qui rend l'habitacle particulièrement accueillant. Les sièges sont ergonomiques et offrent un confort maximal, ce qui fait des longs voyages comme des trajets quotidiens une expérience relaxante. L'espace généreux de l'habitacle est complété par des détails astucieux et une disposition élégante des commandes, qui sont intuitives et faciles à utiliser.

De plus, l'habitacle brille par un concept d'éclairage harmonieux et des accents luxueux qui donnent un sentiment d'exclusivité. L'association d'un style futuriste, de lignes épurées et d'un équipement ultramoderne font de la TOGG T10F un véhicule idéal pour les conducteurs qui accordent de l'importance au design, au confort et une technologie innovante.