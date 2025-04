La Volkswagen ID.1, également connue sous le nom de ID. Every1, devrait avoir un prix révolutionnaire de seulement 20.000 euros et marquera ainsi l'entrée de Volkswagen sur le marché des voitures électriques particulièrement abordables. Ce véhicule électrique compact sera non seulement abordable, mais aussi respectueux de l'environnement et tourné vers l'avenir. L'habitacle de la Volkswagen ID.1 sera doté d'une technologie de pointe et d'un design étonnamment généreux. Avec une autonomie d'au moins 250 kilomètres et une efficacité impressionnante, l'ID. Every1 fait passer votre mobilité à un niveau supérieur.

Si vous êtes à la recherche de la meilleure façon de conduire la Volkswagen ID.1, l'abonnement tout compris d'INSTADRIVE est la solution parfaite. Pour seulement 195 euros environ par mois, vous reçevez non seulement le véhicule, mais aussi un forfait complet comprenant l'entretien et bien plus encore - le tout en un seul versement, en toute simplicité. De plus, vous pouvez réserver l'ID. Every1 gratuitement auprès d'INSTADRIVE et vous assurer d'être parmi les premiers à conduire cette voiture électrique révolutionnaire.