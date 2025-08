L'intérieur de la Tesla Model 3 est délibérément différent : minimaliste, bien pensé et avant-gardiste. Au lieu des commandes classiques, c'est un écran tactile central de 15 pouces qui domine et permet de contrôler presque toutes les fonctions du véhicule. Qu'il s'agisse de la navigation, de la climatisation, des profils de conduite ou du divertissement, l'utilisation est intuitive, réactive et claire. Grâce à des mises à jour régulières par liaison radio, le système d'infodivertissement reste toujours à la pointe de la technologie.

Le cockpit lui-même est clairement structuré et épuré, avec des surfaces de haute qualité, un tableau de bord continu sans affichages analogiques et un aspect général ordonné. Le volant est puriste et ne dispose que de deux boutons multifonctions qui s'adaptent de manière flexible en fonction du contexte. La commande vocale reconnaît les commandes de manière fiable et permet d'utiliser de nombreuses fonctions sans intervention manuelle.

En bref : ceux qui apprécient l'esthétique moderne, les commandes intuitives et la technologie intelligente adoreront l'intérieur de la Model 3. Ici, l'élégance numérique rencontre un purisme sans compromis, dans le style d'un pionnier de la mobilité électrique.