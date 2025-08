L'intérieur de la Volkswagen ID.3 est aéré, moderne et fonctionnel. Le conducteur et les passagers profitent d'un plancher plat et de la répartition intelligente de l'espace de la propulsion électrique, ce qui laisse un espace surprenant pour les jambes, en particulier à l'arrière. Les sièges avant offrent un confort solide, l'impression générale d'espace rappelle plutôt une catégorie de véhicules supérieure. Le coffre est normalement de 385 litres et peut être agrandi à plus de 1200 litres en rabattant les sièges arrière, un résultat fort pour un véhicule compact.

Les avis sont partagés en ce qui concerne la commande. L'écran tactile central convainc par sa structure claire, mais présente parfois des retards lors des saisies. Nombreux sont ceux qui critiquent les curseurs non éclairés pour la température et le volume - difficiles à utiliser de nuit. Les surfaces tactiles du volant ne sont pas non plus du goût de tout le monde. Toujours est-il que les mises à jour régulières du logiciel ont permis d'atténuer certaines faiblesses, comme l'affichage du pourcentage de charge.

L'ID.3 offre beaucoup de place à l'intérieur et une conception ordonnée. L'utilisation nécessite un temps d'adaptation, mais elle s'est nettement perfectionnée.