Quelles sont les applications Volvo EX30 recommandées pour votre premier trajet ?

Avec votre Volvo EX30, chaque trajet sera une expérience particulière ! Voici les applications recommandées que vous devez absolument installer pour votre premier trajet afin d'exploiter pleinement le potentiel de votre voiture.

1. Application Volvo EX30

Pourquoi en avez-vous besoin : l'application Volvo EX30 est votre compagnon ultime pour piloter et surveiller votre voiture confortablement via votre smartphone.

Fonctions :

Verrouiller et déverrouiller les portes

Commander la climatisation

Vérifier l'état du véhicule (niveau de la batterie, état de la serrure)

Consulter le manuel d'utilisation

Contacter le service après-vente et le service de dépannage

2. Google Maps

Pourquoi en avez-vous besoin : avec Google Maps, vous trouverez toujours le meilleur chemin pour arriver à votre destination. Grâce aux informations routières en temps réel et à l'intégration transparente dans votre écran Volvo EX30, la navigation devient un jeu d'enfant.

Fonctionnalités :

Infos trafic en temps réel

Navigation avec guidage vocal

Trouver des lieux à proximité (restaurants, stations-service, etc.)

Intégration avec Google Assistant

3. Spotify

Pourquoi en avez-vous besoin : avec Spotify, vous profitez de votre musique préférée, de vos podcasts et de vos listes de lecture tout en conduisant. Écouter de la musique n'a jamais été aussi simple et divertissant.

Fonctions :

Accès à des millions de chansons et de podcasts

Créer des playlists personnalisées

Écouter de la musique hors ligne

Intégration transparente dans le véhicule

4. Waze

Pourquoi en avez-vous besoin : Waze est une autre application de navigation géniale gérée par la communauté. Elle vous fournit des informations routières actualisées et des itinéraires alternatifs pour éviter les embouteillages.

Fonctions :

Informations sur le trafic en temps réel

Itinéraires alternatifs en cas de perturbations du trafic

Informations sur les radars et les accidents

Intégration dans l'écran du Volvo EX30

5. Volvo On Call

Pourquoi en avez-vous besoin : Volvo On Call vous offre une multitude de fonctions à distance et de services de sécurité qui rendent votre trajet plus sûr et plus confortable.

Fonctions :

Localiser le véhicule

Verrouiller et déverrouiller les portes

Prérégler la climatisation

Tenir un journal de bord

Demander une assistance en cas de panne

Avec ces applications, votre premier trajet dans votre Volvo EX30 ne sera pas seulement plus sûr, mais aussi plus agréable et plus divertissant. Installez-les dès aujourd'hui et découvrez à quel point votre Volvo EX30 est intelligente et connectée !

Remarque : assurez-vous que votre Volvo EX30 est connectée à Internet pour pouvoir utiliser pleinement toutes les fonctions de ces applications.

Résumé

Pour le premier trajet, nous recommandons des applications telles que Volvo Cars App, Google Maps et Spotify. Elles offrent la navigation, la musique et le contrôle du véhicule directement depuis votre smartphone. Via l'Appstore, vous pouvez télécharger les apps directement sur le système du véhicule, comme pour votre smartphone.