Oui, l'Audi Q2 est déjà une excellente voiture et sera encore améliorée par une propulsion électrique à partir de 2027. Grâce à son design compact et à ses fonctions polyvalentes, elle est parfaitement adaptée au style de vie urbain. Vous pouvez d'ores et déjà précommander gratuitement le SUV Q2 e-tron sur INSTADRIVE et vous assurer de recevoir l'un des premiers modèles.