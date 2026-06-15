Nouvelle voiture Citroen 2 CV électrique
La Citroën 2CV électrique se veut une réinterprétation de la légendaire « 2CV » sous la forme d'une citadine 100 % électrique et abordable. Ce modèle est attendu pour 2028 et devrait s'imposer en Europe comme une voiture électrique accessible, alliant un design d'inspiration rétro à une technologie moderne.
Citroën 2CV électrique prix
La Citroën 2CV électrique fait renaître la légendaire « 2CV » sous la forme d’une voiture électrique moderne. Ce modèle est attendu pour 2028 et devrait s’imposer comme une voiture électrique particulièrement abordable sur le marché européen. Selon certaines informations, Stellantis prévoit un prix d’entrée de gamme d’environ 15 000 € et une production en Italie.
L'accent n'est pas mis sur le luxe et la technologie de pointe, mais précisément sur les caractéristiques qui ont déjà marqué la 2CV d'origine : simplicité, praticité au quotidien, légèreté et caractère unique. La 2CV électrique pourrait ainsi séduire avant tout les personnes à la recherche d'une voiture de ville abordable, sympathique et simple.
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FAQ Citroën leasing
Intérieur de la Citroën 2CV électrique
L'intérieur de la Citroën 2CV électrique n'a pas encore été officiellement dévoilé. On s'attend toutefois à un concept volontairement simple, fonctionnel et sympathique, à l'image de la légendaire « 2CV ». Plutôt que de miser sur un équipement de luxe excessif, Citroën devrait privilégier une utilisation intuitive, des solutions pratiques et une sensation d'espace aéré.
L'accent sera probablement mis sur l'aptitude à l'usage quotidien : suffisamment d'espace pour la ville, les trajets domicile-travail et les petites escapades, ainsi qu'un coffre facile à utiliser. Aucune information précise n'est pour l'instant disponible concernant le volume de chargement, la configuration des sièges, les matériaux ou la taille des écrans.
La Citroën 2CV électrique ne se veut pas un concept-car high-tech, mais une voiture électrique abordable alliant charme, confort et simplicité d'utilisation.
Citroën 2CV électrique : caractéristiques techniques
La Citroën 2CV électrique n'a pas encore été confirmée sur le plan technique. À bien des égards, nous considérons la ë-C3 Urban Range comme une base réaliste pour cette jolie citadine : 83 kW (soit 113 ch), une batterie d'environ 30 kWh, une autonomie WLTP pouvant atteindre 220 kilomètres et une vitesse maximale de 125 km/h. Des caractéristiques similaires seraient plausibles pour la 2CV électrique. Avec une autonomie d’environ 220 kilomètres, une technologie plutôt simple et une orientation claire pour être une voiture de ville, une mobilité à un prix abordable, cette combinaison pourrait très bien fonctionner.
Citroen 2CV Elektro
Date de sortie : 2028
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