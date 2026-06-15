La Citroën 2CV électrique fait renaître la légendaire « 2CV » sous la forme d’une voiture électrique moderne. Ce modèle est attendu pour 2028 et devrait s’imposer comme une voiture électrique particulièrement abordable sur le marché européen. Selon certaines informations, Stellantis prévoit un prix d’entrée de gamme d’environ 15 000 € et une production en Italie.

L'accent n'est pas mis sur le luxe et la technologie de pointe, mais précisément sur les caractéristiques qui ont déjà marqué la 2CV d'origine : simplicité, praticité au quotidien, légèreté et caractère unique. La 2CV électrique pourrait ainsi séduire avant tout les personnes à la recherche d'une voiture de ville abordable, sympathique et simple.

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