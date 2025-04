La nouvelle Lancia Ypsilon, qui sera lancée en 2025 en tant que voiture purement électrique, devrait être disponible à partir d'environ 35.000 €. Lancia propose ainsi un véhicule attrayant pour tous ceux qui attachent de l'importance au style, à la durabilité et à la technologie. Les coûts d'acquisition peuvent toutefois varier en fonction des équipements et des souhaits individuels.

Pour une option plus abordable, le leasing est une solution idéale. Le leasing INSTADRIVE est confortable et sans risque : vous avez la possibilité de conduire la Lancia Ypsilon à partir d'environ 310 € par mois seulement et vous n'avez pas à vous soucier des coûts supplémentaires comme l'entretien, la décote ou l'usure.

Grâce au concept bien pensé et aux prestations étendues de ce modèle de leasing, vous pouvez conduire la nouvelle Lancia Ypsilon de manière simple et flexible. Assurez-vous de recevoir votre Lancia Ypsilon électrique gratuitement dès aujourd'hui chez INSTADRIVE et profitez d'une expérience de conduite élégante et sans émission !