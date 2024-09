Les données techniques de la Peugeot électrique 5008

La nouvelle Peugeot e-5008 est identique à la e-3008 légèrement plus petite. Il y aura une batterie de 98 kWh qui permettra à l'e-5008 de parcourir jusqu'à 660 km. Elle sera dotée d'une traction avant et d'une transmission intégrale de 213 à 320 ch. Les performances sont bonnes, grâce à la traction intégrale et aux 320 ch, l'e-5008 passe de 0 à 100 km/h en seulement 6 secondes, toutes les versions sont bridées à 170 km/h.