Il n'y a pas encore d'informations concrètes sur ce à quoi ressemblera l'intérieur de la Skoda Elroq. Mais nous pouvons spéculer qu'il pourrait éventuellement présenter un design similaire à celui du Skoda Enyaq. L'Enyaq convainc par son intérieur moderne et fonctionnel, qui crée une atmosphère agréable avec des matériaux de haute qualité. On peut supposer que l'Elroq sera de facture similaire et pourrait être équipé de solutions de rangement astucieuses. Le look exact et les détails de l'équipement restent certes un secret pour le moment, mais une chose est sûre : l'intérieur du Skoda Elroq contribuera en tout cas à rendre votre trajet aussi confortable et agréable que possible. Attendez avec impatience les prochaines mises à jour et découvrez bientôt ce que l'Elroq a à offrir à l'intérieur !