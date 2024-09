L'autonomie réelle des voitures électriques est généralement 20-30% inférieure aux valeurs WLTP annoncées, influencée par des facteurs comme la température, le style de conduite et l'utilisation des accessoires. Malgré cela, les progrès technologiques permettent d'atteindre des autonomies de plus en plus importantes, certains modèles dépassant 700 km en cycle WLTP. Le choix de la batterie doit correspondre aux besoins réels de l'utilisateur, en considérant l'usage quotidien et les contraintes. Des astuces d'optimisation, comme une conduite souple et une gestion intelligente de l'énergie, peuvent significativement améliorer l'autonomie. Avec une bonne planification et une utilisation adaptée, la plupart des voitures électriques actuelles répondent aux besoins quotidiens de la majorité des utilisateurs.