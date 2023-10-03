SE
2021 - 2023
MINI Cooper SE
Autonomie (WLTP)
232 km
0-100 km/h
7.3 sec
Puissance du moteur
135 kW
5.000 km, € 1.500 Apport, 24 mois
à partir de € 209 /mois
MINI Cooper Dimensions, intérieur, batterie et autonomie
MINI Cooper INSTADRIVE Equipements
Points forts
(peu de variations possible)
chargeur embarqué 11 kW triphasé
climatisation automatique
câble de recharge de type 2 / type 2
feux à LED
jantes en alliage
pompe à chaleur
sièges en tissu
système de navigation
Tes accessoires de recharge
MINI Cooper Autonomie
