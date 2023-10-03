Retour à la page d'accueil

SE

2021 - 2023

MINI Cooper SE

Autonomie (WLTP)

232 km

0-100 km/h

7.3 sec

Puissance du moteur

135 kW

MINI Cooper SE
foncéclair

5.000 km, € 1.500 Apport, 24 mois

à partir de € 209 /mois

Configurer

MINI Cooper Dimensions, intérieur, batterie et autonomie

SE

2021 - 2023

MINI Cooper SE

foncé

à partir de € 209 /mois

Configurer
Capacité de la batterie
32.6 kWh
Autonomie (WLTP)
232 km
Consommation d'électricité (pour 100 km)
15.5 kWh
Vitesse de chargement
35 min
Vitese de chargement max.
50 kW

MINI Cooper INSTADRIVE Equipements

SE

2021 - 2023

MINI Cooper SE

foncé

à partir de € 209 /mois

Configurer
Points forts

(peu de variations possible)

chargeur embarqué 11 kW triphasé

climatisation automatique

câble de recharge de type 2 / type 2

feux à LED

jantes en alliage

pompe à chaleur

sièges en tissu

système de navigation

Tes accessoires de recharge

MINI Cooper Autonomie

foncé

MINI Cooper SE

2021 - 2023

à partir de € 209 /mois

Configurer
232 km

Les marques préférées de voitures électriques

Liens utiles

ON OUR MISSION FOR NO EMISSION!

#OnOurMissionForNoEmission
Tel(10:00 - 17:00)
sales@insta-drive.com
YoutubeLinkedInInstagramTikTokFacebook

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter :

Copyright © 2022 INSTADRIVE GmbH oder Tochtergesellschaften – Alle Rechte vorbehalten Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Verwendung Ihrer Daten für eigene werbliche Zwecke für ähnliche Waren und Dienstleistungen ist nicht ausgeschlossen. Sie können dieser Verwendung jederzeit widerrufen, ohne dass für den Widerspruch andere als Übermittlungsgebühren nach den Basistarifen entstehen.